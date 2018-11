Luiten: ’Ook na vijf maanden afwezigheid wil ik winnen’

Joost Luiten heeft de focus al weer staan op het nieuwe seizoen. ,,Ik ben al bezig om de basis te leggen voor een goede vorm in 2019.” Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Het was al een overwinning dat Joost Luiten dit seizoen überhaupt nog in actie kwam, maar dat is niet de drijfveer waarmee de 32-jarige golfer zijn rentree maakte. Zodra hij in competitie is, speelt Luiten alleen maar om te winnen. Dat lukte aan het begin van dit jaar in Oman vóór de ingreep aan zijn gekwetste pols, waardoor hij vijf maanden buitenspel stond. Afgelopen weekeinde sloot hij zijn individuele seizoen af met een 22e plaats in Dubai, om de focus meteen te leggen op 2019.