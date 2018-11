De Ligt: ’Ben zenuwachtiger voor FC Emmen en Fortuna’

„Voor duels met FC Emmen en Fortuna Sittard ben ik zenuwachtiger dan voor wedstrijden tegen goede ploegen. Misschien omdat ik tegen de op papier mindere teams geen fout mag maken. In Oranje natuurlijk liever ook niet, maar dat is een hoger niveau en dan zou het in principe nog kunnen.”

De Ligt speelde uitstekend tegen Frankrijk in de Nations League (2-0 zege), vijf dagen eerder bij Excelsior miste hij soms de focus.

„Als je zo’n geweldige tegenstander voor je kiezen krijgt, ben je optimaal geconcentreerd. Maar dat had ik ook tegen Excelsior moeten zijn. Bij die 1-3 probeerde ik daar een schouderduw te geven en werd ik afgetroefd, terwijl ik die bal tegen Frankrijk de tribune in had geschoten.”

Klik op onderstaande link voor het volledige artikelover de talenten van het Nederlands elftal

Bekijk ook: Nederlands elftal floreert door nieuwe golf grote talenten