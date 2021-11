Oranje blameert zich en laat eerste kans op WK-ticket liggen

Er leek geen vuiltje aan de hand voor het Nederlands elftal dat eerder op de avond de helpende hand geboden had gekregen van Noorwegen, dat thuis tegen Letland op 0-0 was blijven steken. Een zege tegen Montenegro volstond daardoor voor Oranje om zich voor de elfde keer voor het WK te kwalificeren.

Van Gaal vertelde voor het treffen met Montenegro, dat hij het scoreverloop in Noorwegen via livescore op zijn mobieltje had gevolgd. En toen het 0-0 was gebleven, had Van Gaal in de kleedkamer in Podgorica even een juichmomentje ingelast. „Ik ga dan juichen en dan doet de rest mee”, vertelde de bondscoach vooraf tegen de NOS.

Van Gaal dacht dat de onverwachte plotwending de druk een beetje van de ketel zou kunnen halen voor het Nederlands elftal. „Het wordt gemakkelijker. We hebben nu twee kansen. De druk wordt minder groot.”

Danjuma

Van Gaal had vastgehouden aan zijn team van de voorgaande interlands en had alleen noodgedwongen twee wisselingen op de vleugels doorgevoerd vanwege de afwezigheid door blessures van Cody Gakpo en Steven Berghuis. Waar tegen Gibraltar nog Noa Lang linksbuiten had gespeeld, gaf Van Gaal nu de voorkeur aan Danjuma na diens goede invalbeurt tegen de voetbaldwerg. Het betekende de tweede basisplaats in Oranje voor de speler van Villarreal, die ruim drie jaar geleden in een oefeninterland tegen België ook al eens aan de aftrap van het Nederlands elftal had gestaan. Van Gaal had voor Donyell Malen gekozen op de positie van Berghuis, ook al is de oud-PSV’er geen echte rechtsbuiten en dit seizoen matig op dreef bij zijn nieuwe club Borussia Dortmund met slechts één goal in zeventien wedstrijden.

Defensief blok

Waar Danjuma veelvuldig in het spel werd betrokken, speelde Malen nogal anoniem. De ex-PSV’er leidde met een foutieve breedtepass wel een gevaarlijke counter van de Montenegrijnen in, maar die werd onschadelijk gemaakt door Virgil van Dijk met hulp van Danjuma.

De Montenegrijnen waren zwaar gehandicapt door de afwezigheid van de geblesseerde Mugosa (Incheon United) en Vukcevic (Levante) en die van het drietal Jovetic (Hertha BSC), Marusic (Lazio Roma) en Scekic (Partizan Belgrado) vanwege een positieve coronatest.

Memphis Depay schiet Oranje vanaf elf meter op voorsprong. Ⓒ ANP/HH

Ondanks de personele problemen was de thuisploeg vastbesloten om de huid duur te verkopen. Bij balbezit Oranje legde Montenegro met een 5-4-1 systeem een moeilijk doordringbare verdedigingslinie aan. Het eerste doelgevaar was voor de Montenegrijnen. Na matige communicatie tussen Van Dijk en doelman Justin Bijlow kreeg Jovovic een kansje, maar hij plaatste de bal in het zijnet.

Penalty

Het Nederlands elftal creëerde aanvankelijk helemaal niets tegen de defensieve Montenegrijnen en kwam goedkoop op voorsprong. Nadat Davy Klaassen rand zestien licht was aangetikt en naar de grond was gegaan, legde scheidsrechter Carlos del Cerro Grande de bal op de stip. Een gemakkelijk gegeven strafschop.

Memphis Depay ging achter de bal staan en benutte de penalty koel, zijn tiende goal in deze WK-kwalificatiecampagne en 36e in totaliteit voor Oranje. Fraaie cijfers voor de Barcelona-aanvaller die op de topscorerslijst van het Nederlands elftal afscheid nam van Ruud van Nistelrooy en Faas Wilkes. Door de benutte pingel werd Depay de Oranje-international met de meeste benutte strafschoppen (negen), eentje meer dan zijn oud-trainer Ronald Koeman.

Belangrijke redding

Waar Van Gaal vooraf de verwachting had uitgesproken, dat het gemakkelijker zou gaan als Oranje vroeg op voorsprong zou komen, daar viel dat in de praktijk tegen. Het Nederlands elftal speelde uitermate stroef en kon maar geen gaten slaan in de Montenegrijnse muur. Eén aardige aanval legde het Nederlands elftal op de mat. Een lage voorzet van Malen werd door Danjuma rakelings naast geschoten.

Maar het zegt genoeg, dat doelman Justin Bijlow een belangrijk aandeel had in het halen van de rust met een 1-0 voorsprong. Op een gevaarlijk schot van Jankovic vanaf rand zestien redde de Feyenoord-doelman, die in recordtempo is uitgegroeid tot de onomstreden nummer één onder de lat bij Oranje.

Recordbreker

Met Steven Bergwijn voor de tegenvallende Malen als rechtsbuiten ging Oranje na rust op zoek naar een ruimere voorsprong. Het spel bleef stroef, maar een goede actie van Denzel Dumfries die ouderwets opstoomde en voorgaf en knappe afronding van Depay bezorgde het Nederlands elftal de verlossende 0-2 voorsprong.

Het was een goal, waarmee Depay legio records wist te breken. De voormalige PSV-spits heeft deze kwalificatiereeks nu elf goals gemaakt en is daarmee topscorer van alle groepen in de Europese WK-kwalificatie. In totaliteit heeft hij nu veertien goals voor Oranje gemaakt in WK-kwalificatieduels, meer dan welke andere international ook.

En op het lijstje van topscorers allertijden van Oranje schudde Depay niemand minder dan Ruud van Nistelrooy en Faas Wilkes af en is hij op gelijke hoogte gekomen met Arjen Robben en Dennis Bergkamp (37 goals). Als Depay in dit tempo door blijft gaan (in zijn laatste 48 interlands maakte hij 34 doelpunten), dan komen de vijftig goals van topscorer allertijden Robin van Persie spoedig in zicht.

Feestje

Na de 0-2 voorsprong kabbelde de wedstrijd voort in Podgorica. Van Gaal bracht nog Teun Koopmeiners (voor Georginio Wijnaldum), Ryan Gravenberch (voor De Jong) en Noa Lang (voor Danjuma) in de ploeg. Het werd allemaal een beetje te rustig bij Oranje, dat zich in slaap liet sussen en daarvoor de rekening gepresenteerd kreeg toen invaller Vukotic in de 82e minuut profiteerde van defensieve chaos bij Oranje en de Montenegrijnen terug in de wedstrijd bracht. Zo werd het nog een spannende slotfase en een paar minuten later was het Vujnovic die Daley Blind in de lucht verraste en de 2-2 binnenkopte. Daarmee vervloog het WK-ticket dat binnen leek. Een slotoffensief met de moed der wanhoop leverde niets meer op, zodat Oranje dinsdag in De Kuip minimaal moet gelijkspelen tegen Noorwegen om eerste in de groep te worden en zich voor het WK te kwalificeren. Bij een nederlaag tegen de Noren en een zege van Turkije op Montenegro dreigt nog de derde plek en dus volledige uitschakeling in de WK-kwalificatie.