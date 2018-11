FC Dordrecht zet trainer aan de kant

Dordrecht won dit seizoen in veertien competitieduels pas een keer.

De Nooijer begon in 2013 als assistent-coach bij FC Dordrecht. In 2015 nam hij kort de taken over van Ernie Brandts toen die werd ontslagen als hoofdcoach. In mei 2016 werd hij definitief de hoofdcoach bij de 'Schapenkoppen'.