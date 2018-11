Na 12 jaar eindelijk toernooizege voor Howell III

De 39-jarige Amerikaanse golfer was bij de RSM Classic in de staat Georgia in een play-off net wat beter dan zijn landgenoot Patrick Rodgers.

,,Het heeft zo lang geduurd'', zei een emotionele Howell III, die na de beslissende bal op zijn knieën viel en zijn hoofd in zijn handen verstopte. ,,Ik heb me regelmatig afgevraagd of ik ooit nog een toernooi zou winnen.''

Howell's laatste zege was in februari 2007 bij het Los Angeles Open.