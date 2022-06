Arantxa Rus roemloos ten onder op Wimbledon

Rus werd behoorlijk weggespeeld door haar Amerikaanse opponente. In de eerste set wist Rus maar een game te pakken en was de set na een half uur al klaar: 1-6. Ook direct in de tweede set moest ze een break toestaan en pas bij een 0-3 stand wist de Nederlandse weer een game te winnen.

Rus kon daarna zowaar bijblijven op service, maar de eerder opgelopen achterstand kon ze niet meer repareren: met een ace werd het 6-4 en dus einde wedstrijd en toernooi voor de geboren tennisster uit Delft.

Bekijk hier het matchpoint tegen Rus:

Bron: discovery +

Gras niet favoriete onderdeel

„Gras is niet mijn favoriete ondergrond en haar spel is wel geschikt voor gras. Ze speelt dubbelhandig en gebruikt veel slice, wat ideaal is voor gras. Ze was voor mij geen bekende speelster, omdat we niet dezelfde toernooien spelen. Door veel video’s te kijken wist ik wel wat ik kon verwachten”, zei Rus, die niet veel waarde hechtte aan de lage klassering van haar opponente.

„Qua ranking kan je misschien een goede loting hebben, maar dat zegt op gras minder. Op gras is het namelijk heel ander tennis. Toch denk ik dat ik zeker goed op gras kan spelen, want ik heb bijvoorbeeld een goede service naar buiten. Ik heb hier ook ooit de derde ronde gehaald en een paar keer in de kwartfinales in Rosmalen gestaan.”

Tien jaar terug laatste zege op Wimbledon

De 31-jarige Rus, de mondiale nummer 86, won tien jaar geleden voor het laatst een wedstrijd op Wimbledon. Ze reikte toen tot de derde ronde. De laatste zege van Rus op een grandslamtoernooi dateert van begin 2020, toen ze de tweede ronde haalde op de Australian Open.

Rus kende dit jaar een korter grasseizoen dan gebruikelijk. Ze besloot niet deel te nemen in Rosmalen, omdat ze na Roland Garros de voorkeur gaf aan een extra graveltoernooi. Dat besluit nam ze omdat er dit jaar op Wimbledon geen punten te verdienen zijn voor de wereldranglijst. Dat hebben de tennisbonden ATP en WTA bepaald naar aanleiding van de beslissing van Wimbledon om de Russische en Wit-Russische tennissters te weren.