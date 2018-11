Fontijn en Betrian overtuigend verder op WK

De 31-jarige Schiedamse rekende in de klasse tot 75 kilogram in de achtste finales overtuigend af met haar tegenstandster Myagmarjargal Munkhbat uit Mongolië.

Het was voor Fontijn haar eerste optreden op de WK in Delhi. In de eerste ronde had de als eerste geplaatste Nederlandse een bye. In de kwartfinale treft ze dinsdag de Canadese Tammara Thibeault, die won van Chei Kenneally uit Nieuw-Zeeland.

Ook Jemyma Betrian is doorgedrongen tot de kwartfinales. In de klasse tot 57 kilogram rekende de 27-jarige op Curaçao geboren boksster af met de Zuid-Koreaanse Aeji Im.

De scheidsrechter staakte het gevecht in de derde ronde na enkele rake klappen van Betrian, die debuteert op het WK. De Zuid-Koreaanse, die vorig jaar goud pakte op het WK voor junioren, wankelde op haar benen, waarop de scheidsrechter ingreep. In de tweede ronde was de Zuid-Koreaanse ook al bijna bezweken.

In de kwartfinale treft Betrian dinsdag Alessia Mesiano, de wereldkampioene van 2016 in de klasse tot 57 kilogram. De Italiaanse versloeg de Ierse Michaela Walsh.