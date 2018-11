’Ex-baas Sporting brein achter aanval op Dost & co’

Half mei vielen tientallen hooligans de coach en spelers aan op het trainingscomplex uit onvrede over de sportieve gang van zaken. Dost liep tijdens de bestorming een hoofdwond op.

Vlak voor de aanval zou De Carvalho met de leider van een groep hooligans hebben gebeld. Hij zou tegen de leider van de groep hebben gezegd: „knal er maar in.” Beide mannen zouden zijn opgepakt en enige tijd hebben vastegezeten.

Reden voor de opdracht zou volgens Bild kunnen zijn dat Sporting in de competitie kwalificatie voor de Champions League was misgelopen. Dit grote woede van De Carvalho die ook geloofde dat de spelers tegen hun trainer Jorge Jesus zouden hebben gespeeld. De Carvalho had die in 2015 zelf bij de club gehaald.

Eind juni stemden leden van Sporting Portugal hun voorzitter massaal weg.