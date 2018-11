De beelden: hoogtepunten ’Barney’ op een rij

Van Barneveld maakte eind jaren negentig de dartsport populair in Nederland. De voormalige postbode behaalde bij de BDO (British Darts Organisation) vier keer de wereldtitel, in 1998, 1999, 2003 en 2005. Toen Van Barneveld de overstap maakte naar de PDC (Professional Darts Corporation) won hij, in januari 2007, ook direct het WK. Van Barneveld versloeg zijn Britse rivaal Phil Taylor, die begin dit jaar stopte als darter.

Bekijk ook: Van Barneveld stopt na 2019 met darten

In totaal behaalde Van Barneveld bij de PDC 29 titels, waaronder de Grand Slam of Darts, het UK Open en de Premier League.

Bekijk hier enkele hoogtepunten uit de lange loopbaan van Barney :

De eerste vier wereldtitels van Van Barneveld:

Van Barneveld gooit eerste negendarter in de Premier League:

Van Barneveld klopt Taylor in de WK-finale van 2006/2007:

Van Barneveld krijgt heldenonthaal in Rotterdam Ahoy:

Van Barneveld neemt nummer op met rapper Donnie: