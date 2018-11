Statistieken: Oranje komt ijzersterk terug in Duitsland

Oranje koerste in de laatste groepswedstrijd tegen Duitsland af op een kansloze nederlaag, maar wist vrijwel uit het niets in de laatste minuten langszij te komen via doelpunten van Quincy Promes en Virgil van Dijk: 2-2. Bekijk hier de statistieken van het duel in Gelsenkirchen.

