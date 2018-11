’Spruitjespak’ krijgt waardige opvolger

Op donderdag 22 november wordt begonnen in Breda. In de daaropvolgende dagen trekken de schaatsers ook lang Utrecht, Hoorn en Groningen.

Net als bij grote meerdaagse wielerkoersen vallen er diverse truien te verdienen. De leider in het algemeen klassement mag het pijlenpak dragen, de leider in het puntenklassement krijgt het opvallende tablettenpak. Naamgever Trachitol produceert zuigtableten die helpen bij beginnende keelpijn.

Het is niet de eerste keer dat er bijzondere truien worden vergeven. In de vermaarde The Greenery Six, die tussen 1998 en 2007 werd verreden, kreeg de klassementsleider een spruitjespak.

Het oude spruitjespak van The Greenery Six. Ⓒ DE TELEGRAAF