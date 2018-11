’Barney’ richt pijlen op eigen toernooi

„Wat ik leuk zou vinden, is een eigen toernooi opzetten. Bijvoorbeeld zoiets als de Ryder Cup in het golf: een team van darters uit Groot-Brittannië tegen een team met spelers uit de rest van de wereld”, aldus Barney in gesprek met RTL7.

Het evenement moet in Nederland gaan plaatsvinden. „Ons land verdient het om weer een mooi toernooi te hebben.”

