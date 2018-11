Artjom Kasparian: een leven lang strijden

Artjom Kasparian haalt uit. Ⓒ RIAS IMMINK

Zijn levensverhaal leent zich nu al voor een indrukwekkend boek. Maar als het aan bokser Artjom Kasparian (23) zelf ligt, wordt het mooiste hoofdstuk pas in 2020 geschreven. Na de Zomerspelen van Tokio, waar hij olympisch goud wil winnen. De drievoudig Nederlands kampioen, die gisteren in actie kwam tijdens de interland in Rotterdam tegen de Verenigde Staten, zet er werkelijk alles voor opzij om dat doel te bereiken. Een monoloog.