’Gameverslaving houdt Barça-ster op bank’

Volgens de Spaanse sportkrant kwam de Fransman onlangs - niet voor het eerst - te laat na een nachtje doorhalen met vrienden op de bank. Dembélé zei dat hij last had van buikpijn, maar de clubarts constateerde al snel dat er niets aan de hand was.

FC Barcelona probeert Dembélé te ondersteunen, maar een toegewezen persoonlijke begeleider zou hij al snel de laan hebben uitgestuurd. De clubleiding probert het probleem nu op te lossen met een privéchauffeur.

Dembélé is na Paris Saint-Germain-vedettes Neymar, Kylian Mbappé en zijn teamgenoot Philippe Coutinho de duurste voetballer ooit. De 21-jarige speelde tot dusver 38 duels voor de Blaugranas. Daarin produceerde hij tien goals en tien assists.