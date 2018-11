BMW doet intrede in wielerpeloton

„We zijn heel blij met BMW als nieuwe partner”, aldus teambaas Patrick Lefevere. „We zijn altijd op zoek naar innovatieve manieren om het team te versterken. BMW is net zo gepassioneerd als wij als het op innovatie aankomt en samen kunnen we op dat gebied mooie stappen gaan zetten.”

He team van Lefevere was afgelopen seizoen zeer succesvol. In totaal werden 73 races gewonnen. Geen enkele andere ploeg kwam in de buurt van dat aantal.

Ondanks de vele zeges moest Lefevere lang zoeken naar een nieuwe geldschieter. Quick-Step deed een stapje terug en pas laat werd in kunststofverwerkingsbedrijf Deceuninck een vervanger gevonden.