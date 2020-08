Het Olympique Marseille van Kevin Strootman meldt nóg drie coronabesmettingen

Afgelopen vrijdag werd het competitieduel met Saint-Étienne uitgesteld omdat vijf voetballers van Marseille corona hadden.

De Nederlandse middenvelder Kevin Strootman maakt deel uit van de selectie van Olympique Marseille. Hij zit ook in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de komende interlands tegen Polen (4 september) en Italië (7 september).

Oranje komt maandag bijeen in Zeist. De KNVB hoopt dat de internationals die in het buitenland voetballen gewoon inzetbaar zijn voor duels in de Nations League, die zonder publiek worden gespeeld in de Johan Cruijff ArenA. De voetbalbond heeft bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het verzoek neergelegd dat spelers niet eerst in quarantaine hoeven als ze in Zeist arriveren.