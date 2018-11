Frans OM onderzoekt racisme bij scouts PSG

Volgens berichten in de media heeft de landskampioen zich bij het aantrekken van jeugdspelers schuldig gemaakt aan het indelen naar etnische afkomst, zegt een bron bij de rechterlijke macht.

De website Mediapart beschuldigde de club op basis van documenten uit de Football Leaks. Daaruit blijkt dat PSG scouts tot in het voorjaar van 2018 had opgedragen om de afkomst van spelers onder te brengen in de rubrieken Frans, Maghrebijns (Noord-Afrikaans), Antilliaans en Zwart-Afrikaans. Volgens de Franse wet is het verboden om etnische gegevens van personen te verzamelen.

De Franse mensenrechtenorganisatie LDH heeft een klacht ingediend tegen de club. PSG concludeerde zelf na een intern onderzoek dat het zich niet schuldig heeft gemaakt aan racisme.