Spanje, Portugal en Marokko bundelen krachten

Het nieuws volgt op mediaberichten over een mogelijke gezamenlijke kandidatuur van alleen Spanje en Marokko, dat al vijf keer vergeefs heeft geprobeerd de mondiale eindronde naar eigen land te halen. Marokko verloor de strijd om het WK van 2026 van Canada, Mexico en de Verenigde Staten. In 2010 (Zuid-Afrika), 2006 (Duitsland), 1998 (Frankrijk) en 1994 (Verenigde Staten) koos wereldvoetbalbond FIFA ook niet voor Marokko.

Argentinië, Paraguay en Uruguay zijn met een gezamenlijk bid ook officieel in de race voor de organisatie van het WK in 2030. Uruguay acht zich kansrijk omdat het in 1930 het eerste WK mocht houden.