‘Roest en Visser gezichten van nieuwe generatie’

„Er is na hun successen in het olympische seizoen ontzettend veel gebeurd en veranderd in de levens van Patrick en Esmee. Ze worden tegenwoordig herkend op straat en bovendien zijn hun eigen verwachtingen net als die van de buitenwacht een stuk groter geworden. Het is heel knap dat ze ondanks alles toch weer een stap voorwaarts hebben weten te zetten. Het is goed om te zien dat vorig seizoen geen eenmalige uitschieter is geweest.”

Marianne Timmer won in Nagano twee keer goud. Ⓒ Hollandse Hoogte

Timmertje weet als geen ander wat olympisch succes teweeg kan brengen. In 1998 won zee goud op de 1000 én de 1500 meter en stond ineens haar hele leven op zijn kop. „Toen was het eerlijk gezegd ook nog iets extremer. Tegenwoordig zijn we door alle Nederlandse successen van de afgelopen decennia behoorlijk verwend geraakt. In de periode in aanloop naar de Spelen van Nagano was dat minder.”

Timmer prijst de schaatsstijl van Roest en Visser (”Ze zetten technisch gezien heel zijwaarts af en zijn zeer efficiënt op het ijs.”) ook het karakter van het tweetal. „Esmee heeft een eigen identiteit en het is gewoon super leuk om naar haar te kijken. Patrick ontplooit zich ook meer en meer. Hij begint een kerel te worden. Bovendien zijn het topsporters die écht bezig zijn met beter worden. De top halen is één, er blijven is iets totaal anders. Ik kijk dankzij Patrick en Esmee erg uit naar de toekomst. Zij zijn de gezichten van een nieuwe generatie waarvan we nog veel gaan horen.”