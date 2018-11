’Hondurese doelman vermoord in hotel’

Dat melden lokale media deze maandag. Oscar Said Munguia was met enkele vrienden in een hotel en kreeg ruzie met een andere groep mannen, waarna een dodelijke schietpartij volgde. Ook een vriend van Mungua kwam daarbij om het leven.

Gevlucht op motor

Volgens de berichten staat het bewuste hotel in La Ceiba, gelegen in het Noorden van Honduras. De dader zou op een motor gevlucht zijn en nog niet zijn ingerekend.

„We betreuren het overlijden van onze doelman Oscar Munguia, die zondagmorgen tragisch stierf”, is te lezen op het twitteraccount van CD Vida. „Onze deelneming aan zijn familie.”