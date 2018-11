Hülkenberg waarschuwt Ricciardo

De 29-jarige Australiër heeft bij Red Bull een goede reputatie opgebouwd. In dienst van de Oostenrijkse renstal won Ricciardo zeven races, terwijl Hülkenberg in zijn lange loopbaan nog nooit een GP-zege boekte. Toch is Hülkenberg ervan overtuigd dat hij Ricciardo aankan.

„Daniel heeft meerdere races gewonnen. Hij is snel en gemotiveerd”, vertelt Hülkenberg aan Auto, Motor und Sport. „Ik zal dus mijn huiswerk goed moeten doen en daarnaast moet ik snel en consistent zijn. Maar tot nu toe heb ik altijd mijn teamgenoten verslagen.”

Dit seizoen was Carlos Sainz Jr de teamgenoot van Hülkenberg. In het verleden reed hij onder meer in teams met coureurs als Sergio Perez, Paul di Resta en Esteban Gutierrez.

Renault draait al jaren mee in de subtop. Met Ricciardo erbij wil de renstal graag aansluiting vinden bij de absolute top. „De topteams hebben iets gevonden dat we nog niet begrepen hebben. We moeten dit geheim ontdekken”, denkt Hülkenberg.

Volgens de 31-jarige coureur uit Emmerik moet Renault nog flinke stappen zetten. „Er is niet één deel dat ons meteen een halve seconde zal brengen. We hebben op elk gebied een verbetering nodig.”