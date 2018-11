Sky Sports: 700 miljoen voor lage divisies

De abonneezender betaalt bijna 700 miljoen euro voor de televisierechten van de drie profcompetities onder de Premier League. Dat is zo'n 35 procent meer dan de vorige deal.

Sky Sports brengt vanaf volgend seizoen jaarlijks 138 competitiewedstrijden en vijftien wedstrijden in de League Cup op televisie. Ook de vijftien duels in de play-offs, inclusief de drie finales zijn opgenomen in het nieuwe contract.

Sky Sports is ook in het bezit van de meeste televisierechten voor de Premier League, zo werd in het voorjaar al bekend. De belangrijkste Engelse profcompetitie ontvangt de komende drie jaar ruim 5 miljard voor het totale mediapakket.