Hockeyers met ruime zege richting WK

De ploeg van bondscoach Max Caldas nam afscheid in Amstelveen met een ruime zege op Ierland. Oranje won de oefeninterland op het terrein van hoofdklasser Hurley met 7-1.

Jeroen Hertzberger nam twee doelpunten voor zijn rekening. Zijn eerste goal, de 2-0, betekende zijn honderdste als international. De aanvaller van Rotterdam had in totaal 213 interlands nodig om tot de mijlpaal van honderd doelpunten te komen. Mirco Pruyser en Mink van der Weerden scoorden ook twee keer, Seve van Ass was goed voor één treffer.

Het duel met Ierland was de laatst testcase voor het WK in de Indiase stad Bhubaneswar. Oranje opent het toernooi op 1 december met een wedstrijd tegen Maleisië. Daarna volgen groepsduels met Duitsland (5 december) en Pakistan (9 december).