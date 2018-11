Baas Belgische Eredivisie blijft zitten waar hij zit

In een algemene vergadering hebben de clubs het vertrouwen uitgesproken in François, die onder vuur lag vanwege een mogelijke rol in het omvangrijke fraudeschandaal.

De baas van de Belgische eredivisie moest zich verantwoorden, omdat uit documenten van journalistenplatform Football Leaks bleek dat François in 2016 in een briefwisseling bevestigde dat de Israëlische spelersmakelaar Pini Zahavi het voor het zeggen had bij Moeskroen. Dat is volgens de FIFA-regels verboden. De Belgische justitie viel vorige week binnen bij club in het kader van het grootschalige onderzoek naar misstanden in het Belgische voetbal.

De club twijfelden door deze onthulling aan de integriteit van de Luikse voetbalbaas, maar na tekst en uitleg kreeg hij in de algemene vergadering het vertrouwen. François blijft een team vormen met voormalig vicepremier Melchior Wathelet en sportadvocaat Wouter Lambrecht.