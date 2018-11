Magistrale comeback Oranje in Duitsland

Bondscoach Ronald Koeman had zijn winnende formatie van afgelopen vrijdag op twee plaatsen aangepast. De aan zijn enkel geblesseerde Steven Bergwijn werd vervangen door Quincy Promes, terwijl op de rechtsbackpositie Kenny Tete de plaats innam van Denzel Dumfries. „Kenny is fit en kan denk ik nu even meer brengen”, verklaarde Koeman zijn keuze voor de verdediger van Olympique Lyon.

Op de slechte grasmat in de Veltins Arena gaven de Duitsers Oranje in het begin amper de gelegenheid om in de wedstrijd te komen. Al binnen de minuut kwam Thilo Kehrer aan de rechterkant in kansrijke positie, maar de middenvelder schoot ruim naast. Timo Werner, die tijdens de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA al een uiterst lastige tegenstander bleek maar niet scoorde, was na negen minuten nu wél trefzeker.

Timo Werner pegelt de 1-0 achter Jasper Cillessen, Matthijs de Ligt kan niet meer dan toekijken. Ⓒ Reuters

Bekijk ook: Van Barneveld zoekt afleiding bij Oranje

De spits van RB Leipzig verraste na een diepe bal Matthijs de Ligt, door met een slimme kopbeweging zichzelf te lanceren. De verdediger van Ajax kon daardoor nooit meer bij de bal en met een stuiterend schot in de korte hoek klopte Werner doelman Jasper Cillessen. Twee minuten later had Werner zijn productie al kunnen verdubbelen, maar op aangeven van Nico Schulz maaide hij met links half langs de bal.

Sané verdubbelt score

Leroy Sané schoot na twintig minuten de 2-0 wel binnen, en opnieuw stond een diepe bal door het centrum aan de basis van de Duitse goal. Sané controleerde de bal van Toni Kroos, kapte zich vrij en knalde via het standbeen van Tete en de handen van Cillessen de tweede Duitse treffer tegen de touwen. Serge Gnabry was met een schot in de handen van Cillessen en een kopbal voorlangs dicht bij de derde goal, terwijl het enige gevaar van Oranje nota bene ook via een Duitser kwam.

Kort voor rust gaf Daley Blind een scherpe voorzet die door Niklas Süle rakelings over het doel van Manuel Neuer werd gekopt, maar meer kon de Oranje-aanval (die vrijdag nog op volle toeren draaide) niet uitrichten. Een tegenvaller was bovendien het uitvallen van Ryan Babel kort voor rust, die zijn plaats zag ingenomen door Javairo Dilrosun, debutant nummer 775 in de rijke geschiedenis van Oranje.

Kort optreden Dilrosun

Maar ook de aanvaller van Hertha BSC beleefde weinig plezier aan zijn eerste optreden in het shirt van Oranje. Na twintig minuten in de tweede helft moest ook Dilrosun geblesseerd staken. Koeman stuurde Luuk de Jong naar het front, waar hij eerder al Tonny Vilhena in had gebracht voor Georginio Wijnaldum. Duitsland liet Nederland wat meer voetballen dan voor rust, maar echt gevaarlijk werd Oranje lange tijd niet.

Het debuut van Javairo Dilrosun duurt slechts twintig minuten. Ⓒ ANP Pro Shots

Een schotje van Promes halverwege de tweede helft was het lange tijd het enige wapenfeit, terwijl ook Depay een kwartier voor tijd dicht in de buurt van de 2-1 kwam. De aanvaller van Olympique Lyon snelde door de Duitse defensie, maar stuitte vanuit een moeilijke hoek op Neuer. Eerder had Werner nog een goede kans gehad, maar de Duitse spits schoof de bal na een lange sprint voorlangs het doel van Cillessen.

Quincy Promes helpt Oranje aan de 2-1. Ⓒ Reuters

Vijf minuten voor tijd was het plotseling wel raak, toen de bal na een lange aanval via Tete, De Jong en Marten de Roon uiteindelijk bij Promes kwam, die Neuer met eeen prachtig gekruld schot kansloos liet. Oranje geloofde weer in een goed resultaat, bleef de aanval zoeken en middels een briefje van Koeman dat via Tete en De Ligt bij Virgil van Dijk terecht kwam, wist de captain dat hij als stormram voorin moest blijven.

Goudhaantje

Zelfs bij een corner tegen in blessuretijd bleef Van Dijk op de middenlijn staan, en dat lef betaalde zich uit. In de slotminuut slingerde Vilhena de bal vanaf rechts voor, en kroonde Van Dijk zich tot goudhaantje van Oranje door de bal binnen te volleren. Een prachtige ontknoping van deze groepsfase van de Nations League, waarmee Oranje zich plaatste voor het finaletoernooi in juni volgend jaar.

Met gastheer Portugal, Engeland en Zwitserland als tegenstanders gaat Nederland een gooi doen om de eerste editie van de Nations League te winnen.