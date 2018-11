’Winnend’ briefje voor Van Dijk

Dankzij Van Dijk plaatste het Nederlands elftal zich voor de Final Four van de Nations League. „Het was allemaal net niet, vandaag. Uiteindelijk is het mooi dat we er een gelijkspel uitslepen en ons kwalificeren. Ik probeerde samen met Luuk (De Jong, red.) voor oorlog te zorgen. De bal viel goed en ik raakte hem heerlijk”, zei de verdediger van Liverpool trots tegen de NOS.

„Dit is een beloning voor het hard werken. Na de matige eerste helft wilden we ons gelijk revancheren in de tweede helft. We hebben karakter getoond”, aldus Van Dijk, die in de slotfase via Kenny Tete en Matthijs de Ligt een briefje van bondscoach Ronald Koeman in handen kreeg. „Daarop stond dat ik voorin moest blijven en ons verdere plan.”

Bekijk ook: Magistrale comeback Oranje in Duitsland