Ferrari-coureur Vettel ’Driver of the Day’: ’Het hielp dat we gelapt werden’

Sebastian Vettel heeft na de race wat verkoeling gevonden Ⓒ ANP/HH

BARCELONA - Wie vorig jaar had gezegd dat Sebastian Vettel in zijn Ferrari een seizoen later gelapt zou worden door Lewis Hamilton, was waarschijnlijk wel een beetje voor gek verklaard. Toch werd de kwakkelende viervoudig wereldkampioen tot ’Driver of the Day’ verkozen na de GP van Spanje.