IJzersterke Vollering slaat dubbelslag en neemt voorschot op eindzege Tour de Femmes

Vollering verdedigt in de achtste en laatste rit een voorsprong van 1.50 op de Poolse Katarzyna Niewiadoma, die op een achterstand van bijna 2 minuten als tweede eindigde in de zevende etappe. Annemiek van Vleuten, de nummer 3 van de rit, heeft nu een achterstand van 2.28 op haar grote concurrente.

De zevende rit was de etappe waar menig liefhebber naar uit had gekeken. De finish op de Tourmalet beloofde voorafgaand al spektakel. Alle ogen waren gericht op de tweestrijd tussen Vollering en Annemiek van Vleuten. Vollering stond voorafgaand aan de zevende rit, mede door een tijdsstraf, twaalf seconden achter op haar grote concurrente. Daar hoopte ze zaterdag verandering in te brengen.

Met nog vijf kilometer te gaan sloeg Vollering een gaatje, Van Vleuten kraakte en kon het tempo niet volgen. Het duurde niet lang voordat Vollering koploopster Katarzyna Niewiadoma te pakken had. De ijzersterke Nederlandse reed vervolgens onbedreigd naar de etappewinst en pakte gigantisch veel tijd op al haar concurrenten.

Bekijk hier het moment dat Vollering de finish passeert:

Koersverloop

Met nog zo’n 40 kilometer te gaan begon zaterdag de spanning in het peloton toe te nemen. Op dat moment begonnen de rensters aan de eerste zware beklimming van de dag: col d’Aspin. Van Vleuten besloot vijf kilometer van de top aan te vallen. Ze kreeg Vollering en de Poolse Niewiadoma mee.

In de afdaling keken de twee Nederlandse vrouwen naar elkaar en daar profiteerde Niewiadoma van. Ze ging er alleen vandoor. Van Vleuten en Vollering gingen samen met de groep favorieten in de achtervolging. Ook de draagster van de gele trui Kopecky zat daarbij.

Vollering versnelde met nog vijf kilometer te gaan. Ze reed razendsnel naar Niewiadoma toe en ging er vervolgens meteen aan voorbij. Er stond geen maat op de ontketende renster van SD Worx die solo over de streep kwam.

Jubelende Vollering

„Ik zei de hele week dat ik geen stress had, maar je moet het toch maar afmaken”, jubelde Vollering voor de camera van de NOS. „Je moet ook niet stilvallen op zo’n steile berg. Toen Annemiek het probeerde op de Aspin voelde ik al dat ik goed was. Zij wilde samen verder rijden, maar ik had ploeggenoten achter me zitten. Ik heb daarom op ze gewacht en kon daarna mijn spelletje op de Tourmalet spelen.”

Vollering demarreerde 5 kilometer voor de finish. Ze haalde Niewiadoma in en liet zich vlak na de eindstreep juichend op het asfalt vallen. „Deze voorsprong moet genoeg zijn voor de tijdrit”, zei ze. „Ik heb veel in mijn tijdrit geïnvesteerd. Hopelijk heb ik zondag nog een beetje benen.”

Van Vleuten was realistisch aan de finish op de Tourmalet. „Deze berg liegt niet”, zei ze. „Ik had vandaag geen goede benen en Demi was super. Ik kan mezelf niets kwalijk nemen, want ik heb het geprobeerd op de Aspin. Achteraf was dat misschien niet verstandig, omdat ik niet top was. Maar dat wist ik toen nog niet. Ik weet niet waarom ik niet in mijn beste doen was, maar dat maakt ook niet uit. Ik was niet goed genoeg.”

Tijdrit

Zondag staat de afsluitende tijdrit van bijna 23 kilometer op het programma. Vollering eindigde vorig jaar in de eerste editie van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen als tweede achter Van Vleuten.

Vos stapt af

Marianne Vos besloot nog voor de slotklim in de remmen te knijpen. De Nederlandse renster van Jumbo-Visma voelde zich niet helemaal fit en wil zich richten op de WK van volgende maand.