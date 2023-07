IJzersterke Vollering slaat dubbelslag en neemt voorschot op eindzege Tour de Femmes

De koninginnenrit in de Tour de France Femmes is gewonnen door een ijzersterke Demi Vollering. Er stond geen maat op de 26-jarige Nederlandse, die op de iconische Tourmalet als eerste over de meet kwam en ook meteen de gele trui overnam van haar ploeggenoot Lotte Kopecky. Met nog enkel de afsluitende tijdrit van zondag heeft ze alvast een voorschot genomen op de eindzege.

Een uitzinnige Vollering Ⓒ Getty Images