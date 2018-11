Oranje treft Engeland, Zwitserland of Portugal

Oranje strijdt met Engeland, Zwitserland en het gastland om de eindzege in de eerste editie van het nieuwe landentoernooi. De wedstrijden worden gespeeld in Porto (Estádio do Dragão) en Guimãraes (Estádio D. Afonso Henriques).

Op maandag 3 december wordt in Dublin geloot voor de halve finales. Die zijn op 5 en 6 juni. Op zaterdag 9 juni wordt zowel de wedstrijd om de derde plaats als de finale gespeeld.

Polen en Italië hadden zich ook kandidaat gesteld voor de organisatie van de finaleronde. Aangezien deze landen bij Portugal in de groep zitten, zou de winnaar automatisch de organisatie op zich krijgen. Zonder Cristiano Ronaldo bleek Europees kampioen Portugal de sterkste in deze poule.

De vier groepswinnaars zijn allemaal al 4,5 miljoen rijker door de Nations League. Voor de eindwinnaar ligt nog eens 6 miljoen euro klaar, de verliezend finalist krijgt 4,5 miljoen. Het land dat als derde eindigt, wordt beloond met 3,5 miljoen euro. De nummer vier mag zich troosten met 2,5 miljoen.

