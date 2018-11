’Heel lekker gevoel’ bij Frenkie de Jong

„Een heel erg lekker gevoel dit”, straalde de middenvelder na afloop voor de camera van de NOS. „De eerste helft hadden we het lang niet echt onder controle en geen antwoord op hun spel, maar na wat omzettingen kregen we er wat meer vat op.”

De Jong had vrijdag tegen Frankrijk meer ruimte om te voetballen, maar kwam daar in Gelsenkirchen het eerste gedeelte van de wedstrijd niet aan toe. „Zij hadden steeds een extra man op het middenveld omdat ze met hun spitsen dicht bij elkaar speelden en de buitenste middenvelders heel diep. Maar met Luuk de Jong er in de tweede helft bij hebben wij wel wat meer mogelijkheden gecreëerd.”

De middenvelder van Ajax kijkt uit naar de finaleronde in Portugal. „Dit is hartstikke mooi, ik denk niet dat veel mensen vooraf hebben gezegd dat wij eerste zouden worden. Nu moeten we ons blijven ontwikkelen.”

