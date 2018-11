Twee kansen Oranje op EK 2020

Mocht het volgend jaar via de reguliere kwalificatiereeks niet lukken, dan krijgt Oranje in maart 2020 nog een kans in de play-offs. In elk van de vier divisies van de Nations League strijden vier landen om één ticket naar het EK.

Op 2 december vindt in Dublin de loting plaats voor de EK-kwalificatie, met Oranje als een van de tien groepshoofden. Namens de KNVB zijn onder anderen bondscoach Ronald Koeman, directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma en secretaris-generaal Gijs de Jong daarbij aanwezig.

De 55 deelnemers uit Europa worden verdeeld over tien poules, vijf van zes landen en vijf van vijf. De vier finalisten in de Nations League komen in een poule van vijf terecht. Ze spelen in juni geen EK-kwalificatieduels, maar de finaleronde van het landentoernooi.

De beste twee landen uit iedere groep plaatsen zich voor het EK. Mocht Oranje daar niet bij zitten, dan strijdt de ploeg van Koeman begin 2020 met drie andere landen die het niet hebben gehaald om één ticket voor de Europese eindronde.

