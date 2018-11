Koeman looft assistenten: ’Ik wist niks van briefje’

Dat vertelde de bondscoach na afloop lachend tegenover de NOS. „Ik kreeg het briefje van Dwight Lodeweges (zijn assistent, red.), maar ik wist niet wat er op geschreven stond. Natuurlijk hebben we met Dwight en Kees van Wonderen voorafgaand aan de wedstrijd verschillende scenario’s doorgenomen, en ook die dat we in de slotfase iets moesten forceren. Maar toen het bij 2-0 ter sprake kwam zei ik nee, dat gaan we nu niet doen. Dan wordt het 4-0 of 5-0. Maar bij 2-1 wilde ik het wel.”

En dus hanteerde Oranje in de succesvolle slotfase de strijdwijze met Frenkie de Jong als laatste man en Luuk de Jong samen met Virgil van Dijk in de spits. „Ik gaf het briefje dat ik van Dwight kreeg zonder te kijken maar aan Kenny Tete, want die stond het dichtste bij me”, aldus Koeman. „Geweldig dat dan uiteindelijk Virgil die late gelijkmaker scoort. Hoe vaak heeft Duitsland niet in de laatste minuut gescoord? Nu blijkt dat Nederland het ook kan”, verwees de bondscoach naar de eerdere late treffers in de thuisduels met Duitsland en Frankrijk.

Bekijk ook: Magistrale comeback Oranje in Duitsland

„We hebben karakter getoond. Het was niet goed, maar we zijn door blijven gaan. In de rust zei ik al dat als we 2-1 zouden maken, de 2-2 ook zou vallen”, bleek Koeman over voorspellend gaven te beschikken.”

Bekijk ook: Twee kansen Oranje op EK 2020