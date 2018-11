’Oranje is gegroeid, we laten zien dat er toekomst in zit’

Tegen niemand kansloos

„Ik ga niet opnoemen tegen wie we allemaal gespeeld hebben”, verwees de bondscoach bij de NOS naar de eerdere oefenduels met onder meer Engeland, Portugal, Italië en België. „Maar we zijn tegen niemand kansloos geweest, door niemand weggespeeld. En Duitsland had voor deze wedstrijd een dag extra rust he? Dit team is echt gegroeid, we hebben laten zien dat er heel veel toekomst in zit.”

Energie

Koeman had gezien dat het verschil tussen de overtuigende wedstrijd van vrijdag tegen Frankrijk en de eerste helft tegen Duitsland ontzettend groot was. „De energie die de ploeg tegen Frankrijk uitstraalde, was er vanavond lange tijd niet. Niemand kon brengen wat ze tegen Frankrijk wél hadden gebracht. Maar afgelopen vrijdag was een totaal andere wedstrijd, en ik heb niet voor niets gezegd dat Duitsland voetballend een betere ploeg is en gevaarlijker is dan de Fransen.”

Mooie wedstrijden

Na de snelle 2-0 achterstand leek Oranje dan ook ver verwijderd van het gelijkspel dat nodig was om de finaleronde van de Nations League te bereiken. „Maar we zijn heel veel risico’s gaan nemen en kregen wat meer de overhand, al waren de counters van de Duitsers ook levensgevaarlijk. Zij hadden ook goede kansen op meer goals, maar we hebben karakter getoond. Het levert de KNVB wat extra’s en ons sowieso twee mooie wedstrijden in juni op. Niemand gaf ons een kans, maar zo kan voetbal zijn”, besloot de coach met een grote glimlach.