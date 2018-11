Teleurstelling groot bij Löw: ’Dit past in ons jaar’

„Ik heb veel meer positieve dan negatieve dingen gezien”, zei hij. „Maar uiteindelijk loopt het toch weer verkeerd af. Het past een beetje bij het jaar dat we beleven.”

Zware loting

Duitsland werd op het WK in Rusland al in de groepsfase uitgeschakeld. De wereldkampioen kwam in de Nations League niet verder dan twee punten en moet zelfs vrezen dat het op 2 december tijdens de loting voor het kwalificatietoernooi voor het EK van 2020 geen groepshoofd is. „Laten we maar hopen dat Portugal van Polen wint”, besefte Löw. „Anders dreigt een zware loting.”

Duitsland, dat is gedegradeerd uit de hoogste klasse van de Nations League, was bijna de hele wedstrijd beter dan Oranje. Maar dankzij doelpunten van Quincy Promes en Virgil van Dijk in de laatste vijf minuten kwam Nederland toch nog op gelijke hoogte. „Dat mag niet”, erkende Löw. „Maar soms moet je die prijs betalen. We speelden met een relatief jonge ploeg.”