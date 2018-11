Je kan op vele manieren naar de Nations League kijken, maar je ziet dat de meeste landen deze competitie hebben gebruikt om een verandering van ’personeel’ te bewerkstelligen. Engeland heeft nu een beter elftal, omdat het met veel nieuwe en jonge spelers is gaan werken. We zien het bij Duitsland, dat aan een nieuw elftal bouwt. En we hebben het ook bij het Nederlands elftal zien veranderen.