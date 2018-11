Hoe nu verder met Oranje in de Nations League?

Ruim vier jaar na het halen van de halve finales bij het WK heeft Oranje opnieuw een halve eindstrijd bereikt, dit keer in de splinternieuwe Nations League. De ploeg van Ronald Koeman eindigde door het late gelijkspel tegen Duitsland bovenaan in Groep 1.

Hoe werkt het

bij de Final Four?

Nederland komt door het gelijkspel in Gelsenkirchen bij de andere drie halve finalisten: Engeland, Portugal en Zwitserland. De halve finales vinden plaats op 5 en 6 juni 2019 in Portugal. Daarna volgt een wedstrijd om de derde plaats en de finale op 9 juni. De loting voor de halve finales is op 3 december aanstaande in Dublin.

Waar wordt er

gespeeld in Portugal?

De halve finales en finales worden afgewerkt in twee steden, Porto en Guimaraes. Estadio de Dragao en Estadio Afonso Henriques zijn de voetbaltempels voor de twee duels.

En de EK-kwalificatie?

Eind maart 2019 start de kwalificatie voor EURO 2020. Op 2 december aanstaande wordt bij de loting in Dublin bekend welke landen Oranje in die reeks treft.

Nederland heeft

bij de loting een

beschermde status. Wat houdt dat in?

Dat Oranje tot de tien best geklasseerde landen uit Divisie A behoort en bij de loting voor de EK-kwalificatie niet aan landen als Frankrijk, Engeland, Spanje en Portugal kan worden gekoppeld. Dat vergroot de kansen op EK-plaatsing aanzienlijk.

Hoe kan Oranje zich plaatsen voor het EK?

Nederland moet in de reguliere kwalificatiereeks minimaal als tweede eindigen in zijn groep om een EK-ticket te bemachtigen.

En als dat niet lukt?

Omdat Oranje groepswinnaar is in de Nations League, mag het in dat geval in de play-offs aantreden om alsnog kwalificatie af te dwingen. Lukt dat, dan is Oranje voor het eerst sinds 2014 weer aanwezig op een eindtoernooi. De play-offs vinden plaats in maart 2020.