’Commotie om falende Belgen overdreven’

Jan Ceulemans, 96-voudig Belgisch international, vindt alle commotie overdreven. „Dit is een accidentje. Deze ploeg heeft de afgelopen jaren enorm veel gewonnen en je kunt niet eenmaal alles winnen.”

Die mening wordt niet gedeeld door Aad de Mos, kenner van het Belgische voetbal. „Ik vind dat het niet op zichzelf staat. Met de speelwijze waar bondscoach Martinez voor kiest, is dit Belgisch elftal kwetsbaar op het middenveld. Dat hebben we op het WK ook gezien tegen Japan, toen het nog net goed afliep. Axel Witsel en Youri Tielemans werden door de Zwitsers overlopen en de sterkste man, Xherdan Shaqiri, kreeg alle ruimte. Ik vond het onbegrijpelijk, dat Martinez hier niets aan deed. Uiteindelijk zijn de Belgen aan de eigen arrogantie ten onder gegaan, de spelers én de coach.”

Ondergrens

Geert De Vlieger (ex-Willem II) zit er een beetje tussenin. „Natuurlijk kun je een keer verliezen, maar het is toch een beetje zorgelijk, omdat het team door een ondergrens is gezakt, op een manier die we niet meer voor mogelijk hielden. Als je ziet hoe het team uit elkaar viel en wat voor verdedigende fouten er werden gemaakt, dan is dat toch iets om serieus te nemen.”

Niemand had rekening gehouden met een nederlaag van de Belgen, die van de 31 voorgaande interlands er slechts één hadden verloren, de ongelukkig van Frankrijk verloren halve finale van het WK. De laatste keer dat de Rode Duivels vijf tegengoals moesten incasseren, was helemaal een eeuwigheid geleden. In september 2009 was Spanje met 5-0 te sterk. Alleen Eden Hazard was toen ook al van de partij.

Het leek in Luzern de avond van zijn broertje Thorgan te worden. De middenvelder van Borussia Mönchengladbach zorgde met twee goals voor een 2-0 voorsprong na 17 minuten en het leek kat in het bakkie te zijn voor de Belgen.

Psychologie

„Als je zo vroeg met 2-0 voorkomt, sluipt er toch iets in de psychologie”, weet Ceulemans. „Beter kun je niet starten en dan krijg je toch het gevoel, dat het al gespeeld is. De tegenstander moet vol op de aanval spelen en daardoor komt er ruimte voor de tegenaanval Dat is juist een groot wapen voor de Belgische ploeg. Ik vond het heel opvallend, dat er nu zo weinig uit de tegenaanval werd gecreëerd.”

De Mos had zich erover verbaasd dat op het veld het tij niet kon worden gekeerd. „Met Vincent Kompany, Axel Witsel en Eden Hazard had dit Belgisch elftal in elke linie een wereldtopper. En toch lukte het hen niet om op te treden en orde op zaken te stellen. De Belgen hebben ontzettend veel kwaliteit, maar ik vind dat ze te veel op de individuele kwaliteiten van spelers leunen. Het was regelmatig los zand en dat valt de bondscoach aan te rekenen. Martinez is veel te eigenwijs. Op het WK tegen Brazilië had hij het goed neergezet, maar het systeem, dat hij wil spelen is leuk tegen kleine landen, maar niet geschikt tegen echt goede tegenstanders.”

’Gouden is Bronzen generatie’

Een verzachtende omstandigheid had De Mos ook gezien. „Met Vertonghen, De Bruyne en Lukaku ontbrak er in elke linie een wereldtopper. Met De Bruyne zou de bezetting op het middenveld sowieso beter zijn geweest”, aldus de oud-trainer van KV Mechelen en Anderlecht, die zijn twijfels heeft over de toekomst van het veel gelauwerde Belgische team. „Op beslissende momenten is het steeds net niet geweest en ik betwijfel of dit nog gaat veranderen. Iedereen heeft het over de Gouden Generatie, maar het is tot nu een Bronzen Generatie geweest.”

Ceulemans heeft er alle vertrouwen in, dat dit nog ten goede gaat keren. „Ook een goede ploeg kan eens een wedstrijd verliezen. Ik verwacht zeker nog iets moois van deze lichting. Vergeet niet dat spelers als Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Thibaut Courtois midden twintig zijn en nog zeker twee à drie toernooien meekunnen. Ik denk dat we nog veel moois gaan zien van deze Belgische ploeg.”