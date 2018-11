Isabella Strang: Sanne Wevers als voorbeeld

Toen ze op haar vijfde haar oudere zus Rebecca bezig zag op diverse turntoestellen wist Isabella Strang één ding zeker: ze wilde ook turnster worden. Rebecca is inmiddels gestopt, maar Isabella heeft de smaak zes jaar later nog steeds te pakken. „Ik doe alle onderdelen, maar brug en vloer vind ik het leukst. Als ik op vloer op muziek bezig ben, lijkt het alsof ik vlieg.”

Ze hoopt net als haar idool Sanne Wevers ooit op grote toernooien uit te mogen komen voor Nederland. Strang is al een paar keer hoog geëindigd in wedstrijden. „Ik ben de afgelopen twee jaar vierde geworden tijdens het Nederlands Kampioenschap meerkamp en behaalde toen ook zilver op sprong”, aldus het Zuid-Hollandse talent, dat vorig jaar van haar club Devona Wateringen is overgestapt naar het KNGU-opleidingscentrum Pro Patria in Zoetermeer. „Daar train ik 21 uur per week, met één rustdag.”

Ze gaat uiteraard ook nog naar school. „Ik zit in groep 8. Veel tijd voor andere dingen behalve trainen, wedstrijden en school is er dus niet. Alleen op woensdagmiddag en zaterdag kan ik met vriendinnen spelen.”

Strang hoopt in 2019 mee te mogen doen aan zes centrale trainingen van de Oranje Jong Talent Selectie op het nationaal trainingscentrum in Heerenveen, waarvoor een kleine groep turnsters wordt geselecteerd. Die krijgen training van diverse topcoaches. „Dat kost wel geld. Per keer ben ik 100 euro kwijt aan hotel- en reiskosten. Daarnaast betaal ik 160 euro per maand contributie aan Pro Patria. Ik hoop dat donateurs me voor een bedrag van 1200 euro willen helpen om uit de kosten te komen.”

