Ajax-opponent heeft smaak te pakken in Spanje

Daniel Wass opende in de 74e minuut de score. Ferrán Torres maakte in de zevende minuut van de blessuretijd aan alle onzekerheid een einde in Estadio Mestalla. Doelman Jasper Cillessen leverde de assist op de tweede treffer.

Valencia vierde pas de vijfde zege in dertien competitiewedstrijden. Geoffrey Kondogbia en Rodrigo vielen geblesseerd uit bij een van de tegenstanders van Ajax in de Champions League.

Valencia bewaart dit seizoen de beste prestaties voor het belangrijkste Europese bekertoernooi. De club heeft na vier groepsduels zeven punten, net als Chelsea en Ajax. Valencia sluit de groepsfase op 10 december af met een uitwedstrijd tegen Ajax.