La Liga: Cillessen belangrijk voor winnend Valencia, ruime zege Real

Daniel Wass opende in de 74e minuut de score. Ferrán Torres maakte in de zevende minuut van de blessuretijd aan alle onzekerheid een einde in Estadio Mestalla. Doelman Jasper Cillessen leverde de assist op de tweede treffer.

Valencia vierde pas de vijfde zege in dertien competitiewedstrijden. Geoffrey Kondogbia en Rodrigo vielen geblesseerd uit bij een van de tegenstanders van Ajax in de Champions League.

Valencia bewaart dit seizoen de beste prestaties voor het belangrijkste Europese bekertoernooi. De club heeft na vier groepsduels zeven punten, net als Chelsea en Ajax. Valencia sluit de groepsfase op 10 december af met een uitwedstrijd tegen Ajax.

Real Madrid

Real Madrid heeft in de laatste competitiewedstrijd voor het ingaan van de komende interlandperiode weinig krachten hoeven te verspillen. De Koninklijke was zaterdag veel te sterk voor Eibar: 0-4.

Na een half uur was het duel al min of meer beslist. Karim Benzema opende in de 17e minuut met een schot met zijn linkerbeen van dichtbij de score. Drie minuten later kreeg Real een strafschop na een overtreding op Eden Hazard. Sergio Ramos faalde niet: 0-2. In de 29e minuut kreeg Real opnieuw een penalty, die dit keer werd binnengeschoten door Benzema. De Fransman heeft nu 157 doelpunten in de competitie gemaakt voor Real, eentje meer dan Ferenc Puskás.

In de tweede helft scoorde alleen de Uruguayaan Federico Valverde nog voor Real, dat vorig weekeinde tegen Real Betis nog twee punten verspeelde (0-0).