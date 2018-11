Video - Van Dijk troost huilende scheidsrechter

Want de oplettende kijker zag dat Van Dijk meteen na afloop van Duitsland-Nederland ineens naast de Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan stond. De leidsman was in tranen en de Oranje-captain probeerde hem te troosten.

„Hij brak en begon te huilen, omdat zijn moeder onlangs is overleden. Ik wenste hem sterkte en heb gezegd dat hij goed gefloten had. Het is misschien maar iets kleins, maar ik hoop dat het heeft geholpen’, verklaarde de Liverpool-verdediger na afloop.

Volgens Roemeense media had Hategan in de rust van de wedstrijd te horen gekregen dat zijn moeder was overleden.