Walker maakt weer indruk bij Hornets: 48 punten

Na zijn 60 punten afgelopen weekend maakte hij dit keer 48 punten voor Charlotte Hornets. Hij leidde zijn ploeg hiermee naar de winst op Boston Celtics. De Hornets wonnen het duel met 117-112.

Walker was met 21 punten vooral op dreef in het laatste kwart en maakte daarin de achterstand van zijn ploeg goed.

Memphis Grizzlies won voor eigen publiek voor de zevende keer in acht thuiswedstrijden van Dallas Mavericks. Mede dankzij zeven driepunters van Mike Conley zegevierde de Grizzlies met 98-88. Conley was topscorer met 28 punten. Voor de Mavericks was het de zevende nederlaag in acht uitwedstrijden.

Bij Oklahoma City Thunder keerde Russell Westbrook terug na een enkelblessure en de geboorte van zijn tweeling, waardoor hij zes duels niet meedeed. Hij kon zijn ploeg ondanks 29 punten tegen Sacramento Kings echter niet aan de winst helpen. Oklahoma verloor met 117-113.