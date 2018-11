Juventus wil niet meedoen aan Europese Super League

Eerder deze maand onthulde klokkenluidersplatform Football Leaks dat de nieuwe ’supercompetitie’ in 2021 van start zou gaan met onder meer ook de Italiaanse kampioen. Maar volgens voorzitter Andrea Agnelli is zijn club niet bij de gesprekken betrokken geweest.

„Ik kan bevestigen dat we dat document nooit gezien of besproken hebben. We hebben ook niet meegedacht”, zei hij tegen de BBC. „Wij blijven trouw aan de UEFA en willen binnen de bond vooruit met het voetbal.”

Football Leaks meldde dat er plannen zijn om met elf Europese topclubs een Super League op te richten. Deze clubs zouden zelfs overwegen uit hun landelijke competitie te stappen. Ze denken met een onderlinge en exclusieve competitie veel meer geld te kunnen verdienen dan bijvoorbeeld in de Champions League.