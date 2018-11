Koeman ziet kansen op eindtoernooien: ’Waarom niet?’

Tien interlands leverden vier overwinningen, vier gelijke spelen en twee nederlagen op. Oranje verzekerde zich van de status van groepshoofd bij de loting voor de EK-kwalificatie en mag als bonus ook nog meedoen aan de finaleronde van de Nations League. „Hier hadden we niet van durven dromen”, erkende Koeman na de geslaagde afsluiting van het interlandjaar in Gelsenkirchen.

Bekijk ook: Magistrale comeback Oranje in Duitsland

In het stadion van Schalke 04 wist Oranje zich op karakter in de laatste minuten vanuit geslagen positie weer naast Duitsland te knokken (2-2). Dankzij dat punt eindigde de ploeg van Koeman in de hoogste divisie van de Nations League zowaar bovenaan in de groep met de wereldkampioenen van 2014 en 2018. Oranje wist de huidige titelhouder Frankrijk vorige week in Rotterdam met 2-0 te verslaan.

„We hebben dit jaar veel goede dingen laten zien, maar er waren ook momenten dat het beter moest. Tegen Duitsland waren we niet goed. Om eerlijk te zijn, is het voor deze groep misschien wel iets teveel om in zo’n korte tijd twee van dit soort topwedstrijden te spelen en dan twee keer top te moeten zijn. Maar de jongens hebben karakter getoond, dat zit wel in dit groepje”, zei Koeman met trots in zijn stem. „We zeggen altijd dat de Duitsers in de laatste seconden winnen. Maar als wij dat nu ook gaan doen, dan komt het allemaal wel goed, hoor.”

De doelen van dit jaar - handhaven in de A-divisie van de Nations League en groepshoofd worden in de EK-kwalificatie - werden zelfs overtroffen. „Dat we de finaleronde hebben gehaald, geeft de KNVB een flinke financiële injectie. We hebben tegen grote landen gespeeld, maar tegen niemand waren we kansloos. Dit team is gegroeid, iedere wedstrijd weer. We hebben jongens in het elftal die voor het eerst in de Champions League spelen, die krijgen heel wat voor hun kiezen. Die ontwikkeling gaat volgend jaar verder. We hebben laten zien dat er heel veel toekomst in dit Nederlands elftal zit.”

Het moet komend jaar leiden tot kwalificatie voor het EK 2020, het grote doel van Koeman. „Met de spelers die wij hebben, met de ontwikkeling die zij doormaken en met de dingen die ook nog beter kunnen, denk ik dat we er bij zullen zijn. We zijn het nu wel aan onze stand verplicht om ons rechtstreeks te kwalificeren.” De 55-jarige Zaandammer sluit zelfs niet uit dat zijn elftal op termijn weer kan gaan meedoen om de prijzen op de grote toernooien. „Waarom niet?”