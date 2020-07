Moment van toen: keeperswissel Van Gaal gaat hele wereld over

In het kwartfinaleduel met Costa Rica bracht de succesvolle coach in de blessuretijd van de tweede helft van de verlenging Tim Krul in het veld. Als donderslag bij heldere hemel, nog nooit vertoond.

Het stond toen 0-0 en een stafschoppenserie was erg dichtbij. Jasper Cillessen, de keeper die toen zelden een strafschop stopte, moest naar de kant. Even later keerde Krul penalty's van Bryan Ruiz en Michael Umana en bereikte het Nederlands elftal de halve WK-finale.