Van der Vaart vindt ’Koeman-briefje’ terug

En niet door zomaar iemand, maar door NOS-analist Rafael van der Vaart. Hij stond samen met collega Pierre van Hooijdonk naast het veld, toen ze na afloop een papiertje op het veld zagen liggen. Dit bleek het inmiddels befaamde briefje te zijn, dat door Ronald Koeman aan de spelers werd doorgegeven.

Al wist de bondscoach eigenlijk niet eens wat er op het stukje papier stond. „Ik kreeg het briefje van Dwight Lodeweges (zijn assistent, red.), maar ik wist niet wat er op geschreven stond. Natuurlijk hebben we met Dwight en Kees van Wonderen voorafgaand aan de wedstrijd verschillende scenario’s doorgenomen, en ook die dat we in de slotfase iets moesten forceren. Maar toen het bij 2-0 ter sprake kwam zei ik nee, dat gaan we nu niet doen. Dan wordt het 4-0 of 5-0. Maar bij 2-1 wilde ik het wel”, zei hij na afloop tegen de NOS.

Van der Vaart had als afsluiter ook nog wel een vraag aan de bondscoach: ,,Wil je je briefje nog terug?” Koeman kon er om lachen, maar: ,,Nee, ik onthoud deze opstelling wel.”