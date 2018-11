BinckBank hoofdsponsor E3 Prijs Harelbeke

De nieuwe naam van de wedstrijd is E3 BinckBank Classic. De klassieker door het Vlaamse land vindt plaats op 29 maart 2019. Binck Bank heeft zich voor minstens vier jaar als naamgever aan het topsportevenement verbonden.

Deze bekende eendagskoers met start en aankomst in dezelfde stad wordt al meer dan 60 jaar georganiseerd en geldt als de start van de Vlaamse Wielerweek. Tienduizenden wielerliefhebbers staan jaarlijks langs het parcours. Tom Boonen is recordhouder met liefst 5 overwinningen. Op de erelijst verder klinkende namen als Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Niki Terpstra en in een verder verleden drie keer Jan Raas.