PDC wil misdragende darters tijdens wedstrijd straffen

Dartsbond PDC zag dit dan ook met lede ogen aan. Daarom willen ze voortaan de mogelijkheid hebben tot het geven van straffen tijdens de wedstrijd, meldt de BBC. Nu kan dit alleen ná een dartswedstrijd.

Bekijk ook: Kibbelende Anderson mist hoofdprijs

De dartsbond wil bijvoorbeeld officiële waarschuwingen gaan uitdelen bij wangedrag op het podium, zoals een darter die té enthousiast juicht, vaak als provocatie. Price had daar afgelopen zondag een handje van. Mocht een darter het vervolgens nóg een keer doen, kan er bijvoorbeeld een gewonnen leg worden afgenomen, of zelfs aan de tegenstander worden gegeven.

Maar deze regel is nog niet officieel van kracht. De Darts Regulation Authority, de organisatie die de straffen en boetes bepaalt voor de darters, is wel met een serieus oog aan het kijken naar de pot tussen Price en Anderson. De twee kemphanen hadden het de ganse wedstrijd aan de stok met elkaar. De Welshman betichtte Anderson ervan dat hij hem figuurlijk gezien ’op z’n enkels trapte’. Niet veel later gaf de Schot de Welshman zelfs een duw.

Vorige maand was het ook al prijs met de heetgebakerde Anderson. Toen kreeg hij op het podium ruzie met Daryl Gurney, omdat die achter hem steeds zou ’mompelen’.