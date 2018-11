Flörsch (17) wil blijven racen na horrorcrash

De zeventienjarige Flörsch verloor zondag tijdens een race in de Formule 3 in Macau bij hoge snelheid de controle over de wagen. Ze vloog uit de bocht en kwam achter de vangrails tegen een gebouw tot stilstand.

De operatie duurde maandag lang omdat de artsen heel voorzichtig te werk moesten om geen zenuwen te raken. Het ruggenmerg van Flörsch, die uitkomt voor het Nederlandse team Van Amersfoort Racing, is niet beschadigd.

„Ik heb de operatie van elf uur goed doorstaan en hoop dat het vanaf nu alleen maar beter met me gaat. Ik moet nog even in Macau blijven, totdat ik vervoerd mag worden”, schrijft Flörsch op haar Facebookpagina. „Maar ik kom terug.”

„Ik wil al mijn fans bedanken voor de goede wensen. Ik ga ze allemaal lezen. De berichtjes motiveren me en doen me echt goed. Mijn gedachten zijn ook bij de anderen die bij het ongeluk betrokken waren. Ik hoop dat iedereen gezond is. Ik wil ook de mensen bedanken die na het ongeluk als eerste bij mij waren en bemoedigende en kalmerende woorden spraken. Dat waren moeilijke minuten voor me.”

